宜蘭縣議會民進黨團20日舉行記者會，質疑縣長林姿妙上任之後，在縣府財政困難下，仍大量進用約聘僱人員，除了讓人質疑是否是政治酬庸，甚至新進用的約聘僱人員主要工作就是協助縣長「跑攤」，要求縣府檢討落實人員精簡措施；縣府則回應表示，近年增加的約聘僱及臨時人員，絕大多數都來自中央核定的補助計畫，以縣款支應人力僅占整體的5％，縣府所進用的非正式人力，始終以推展縣務所必須為原則。

民進黨議會黨團表示，考量各縣市的財源有限，中央希望地方政府配合人員精簡措施，但審計室報告卻指出，宜蘭縣政府的約聘僱與臨時人員與年俱增，位居16縣市之首，讓人質疑縣府濫用人事，甚至可能有政治酬庸的情形，呼籲縣府應審慎評估業務必要性，落實精簡人員配置，加以檢討改進。

黨團總召陳俊宇表示，宜蘭縣的財政狀況不佳，開源績效更是全國最後一名，但審計報告卻顯示縣府近年約聘僱人員與正式職員呈現同步成長趨勢，108年度約聘僱人員增加47位，109年再增加17位，截至109年9月底總計達到1450位，在16個縣市當中位居榜首，在財源吃緊的情況下，員額不減反增，無形中更加重了縣府的財政負擔。

縣府則回應表示，各縣市政府進用人員都有不同的情境，經費來源也有所區別，有來自中央補助、有來自基金或捐助，也有來自縣府自籌預算，縣府109年度較107年度增加230人，絕大多數都是以中央補助款進用的，約占75％，其他以各種基金、工程管理費、捐款支應的，約占20％，109年度增加的非正式人力中，以縣府預算支應的僅有11人，約占5％。

縣府強調，對於非正式人力的進用是以推展縣務所必須為原則，而多數經費來源則以內含在中央補助計畫中為主，此外，縣府預算支應的非正式人員計畫數也凍結在108年度的核定數，並沒有增加情事。