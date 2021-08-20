澎湖縣農漁局為擴大海底覆網清除能量，17、18日辦理110年度清除培訓課程，包含波賽頓海洋運動俱樂部、財團法人海洋公民基金會、龍家潛水等團隊之有志之士共計16員共襄盛舉，全員完成室內及水下實際操作，活動過程圓滿順利。

清除海底覆網是行政院「向海致敬」的主要政策之一，澎湖縣一直是「向海致敬」的先驅者，賴峰偉縣長訂定「海洋活化12願景」其中一目標即是海底覆網清除。

110年度也獲行政院農業委員會漁業署補助，賡續執行清除工作，本年度截至8月上旬已清除近6萬公尺，成果豐碩。

農漁局表示，除了持續進行清除，將相關經驗傳承、建立海洋志工制度是清除海底覆網永續機制的重要關鍵。

農漁局委託「國立高雄科技大學海洋事務研究中心」及「中華民國水中運動協會」，針對109年編篡之「清除澎湖海域海底覆網操作手冊」進行內容延伸，並辦理連續兩天之培訓課程。

澄洋環境顧問研究主任胡介申說明廢棄漁具管理策略、水中運動協會理事長曾應鉅講述如何配合潮汐及地形之清除策略與風險管理、海底映像有限公司總監李世明則強調海洋環境保育與水下監測之重要性、國立高雄科技大學海洋事務研究中心劉文宏主任說明志工永續機制及清除位置資訊建立之理念。

水下實作課程於龍門海域進行，練習清除距岸3浬、水深20公尺以內之覆網。

完成培訓之學員除可納入清除團隊，亦鼓勵其平時可發揮守護自家門前海洋之觀念，定期回報所發現或已清除的覆網，並兼顧監測珊瑚健康狀況，達到課程後的永續發展機制之理念。