阿富汗政權一夕變天，塔利班宣布建國引起全球矚目，由於美軍倉促撤軍引起歐洲和亞洲等盟國擔憂，此外，最新民調顯示美國總統拜登支持度跌破5成，降至46%。對於外界質疑，拜登接受美媒訪問指出，「要是有任何人入侵，或是對北約盟國採取行動，我們會加以回應。無論對日本，南韓或台灣都一樣」，解讀美將台灣升級為與北約及日韓相同等級的盟友。對此，資深媒體人陳揮文表示，拜登的相關承諾，他自己是不信的。

美國總統拜登接受美國廣播公司新聞（ABC News）指出，「美國對北約第5條款（Article 5）做了神聖承諾(集體防衛承諾)。事實上，要是有任何人入侵，或是對我們的北約盟國採取行動，我們會加以回應。無論對日本，南韓或台灣都一樣」。

值得注意的是，《路透社》18日公布美國總統拜登一份最新民調指出，拜登的支持度從53%跌到46%，在是否滿意阿富汗撤軍方面，有51%的民眾給予負評，另外47%民眾表示肯定，創下上任後民調最低點。

「拜登對台灣的承諾真的能信嗎？」陳揮文20日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，台灣因為和中國大陸目前仍處於競合的關係，所以對美國來說還有利用價值，陳輝文直言，他自己是不信拜登的承諾的，不提這次阿富汗，上一次50年前的越南，美國也說會保障南越，結果如何大家都很清楚。