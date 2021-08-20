速食店龍頭麥當勞在疫情期間生意更好，隨著降二級警戒，各分店也開放內用。但有民眾近日到店買早餐時發現，許多人心目中的「早餐靈魂」薯餅竟停止供應，頓時感到錯愕。對此，麥當勞也貼出公告表示，「由於近期航運供貨不穩，薯餅相關產品暫時停止銷售」。

一位網友19日在PTT上表示，早上要買早餐的薯餅配餐時，被店員告知說「沒有薯餅賣了」，當下直接傻住不明白是什麼意思，店員則解釋，是因為「全球航運不穩」所以暫停提供，同時也不提供脆薯雙牛堡。原PO不禁直呼，「想說這新品不是才剛推沒多久嗎？」

對此，麥當勞也在官網貼出公告表示，「因近期全球航運供貨不穩，部分麥當勞餐廳的『薯餅』相關產品暫時停止銷售；目前正積極調度中，待完成補貨即可恢復正常供應；感謝消費者的支持，造成不便，敬請見諒」。

有民眾近日到店買早餐時發現，許多人心目中的「早餐靈魂」薯餅竟停止供應，頓時感到錯愕。(翻攝麥當勞官網)

網友也紛紛回應，「前幾天去難怪聽到有人詢問～薯餅居然會缺貨QQ」、「剛剛早餐點外送也沒薯餅選項」、「很愛買薯餅吐司套餐說」、「跟摩斯之前牛肉不夠一樣吧，就貨沒到」、「塞港了，咕嚕咕嚕」、「航運快動起來阿QQQQ」。