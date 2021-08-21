氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局今日2時「路徑潛勢預測圖」及「暴風圈侵襲機率圖」皆顯示，「奧麥斯」在台灣東南方海面，向西北進行，將在琉球附近大迴轉，通過台灣鄰近海域的機率低；「奧麥斯」增強條件不佳，各國皆預測其僅能維持「輕颱」下限，再加上其暴風範圍小，除了明、後天將使台灣東半部風浪稍增大外，不致對陸地構成威脅；不過，在岸邊活動仍應注意長浪。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，今日至24日，台灣在「太平洋高壓」邊緣，其沉降作用不足以壓制「不穩定度」的釋放，午後近山區有強對流發展，除了山區、少部分鄰近平地皆應防範「劇烈天氣」的發生；各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，25日至27日，「太平洋高壓」增強，沉降作用壓制午後對流，局部短暫雷陣雨的範圍明顯縮小。各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在36度以上，小心中暑。