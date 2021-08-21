中央將於8月24日起，將放寬同住家人到餐廳內用政策。台中市長盧秀燕21日到大肚公有零售市場推廣台中美食時強調，台中沒有鬆懈的本錢，防疫期間還是要維持一定的限制與規範，所以台中還是維持警戒二級的規範，到餐廳內用保持社交距離。

盧秀燕指出，若內用無法維持距離，餐廳業者就一定要加裝隔板、不得共鍋，保持良好衛生習慣，這樣做是要繼續防範台中疫情；防疫工作做得好，各行各業才有辦法做生意，民眾才敢外出，大家才能正常生活，為了市民的健康，台中仍維持警戒二級的內用規範。