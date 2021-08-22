高市警三民一分局去年8月在中博高架橋設立路檢站，而越南籍的阮姓女子騎車行經路檢站時未照依指示停車，反而直接闖越，警方追車將阮女攔下並開出18萬元罰單，阮女收到高額罰單後喊冤，稱她看不懂中文，才會繼續往前騎。高雄地院法官依據員警執勤照片，發現警方未依規定設「執行酒測勤務」或「停車酒測」告示牌，判阮女勝訴罰單撤銷，可上訴。

判決指出，去年8月29日阮女行經中博高架橋時，遇到警方設立的攔檢站，當時阮女路過路檢點沒停車，員警發覺有異，騎車追阮女將其攔下，並依道路交通管理處罰條例對阮女開出18萬元罰單，要求阮女3年內不得考駕照，還要參加道安講習。

阮女收到18萬元罰單後喊冤，稱自己是越南籍配偶，看不懂中文，所以沒有停車，而是繼續前行，且員警並未以手勢或指揮棒指示她停車受檢，而是尾隨阮女再攔停稽查，她並非故意不依指示停車接受稽查，阮女在警方採證照片也發現當時路檢點並無設置「執行酒測勤務」或「停車酒測」的告示牌，認為警方有所疏失，應將18萬的處分撤銷。

但警方則反駁，當時攔檢站布署5輛警用巡邏汽車、2輛警用巡邏機車，另外有8名員警、勤務警示燈、三角錐、酒測攔檢告示牌等，且路檢現場路面寬闊、夜間照明充足，一般駕駛人應可輕易辨識並依循員警指揮停車受檢，根據採證影片也可發現，當時有員警揮動閃光指揮棒，示意阮女停車受檢，但阮女卻駕車從員警身旁繞行離去。

高雄地院審理時，法官根據警方現場採證照片發現，攔檢現場雖然設有交通錐、警車，卻沒看到有任何寫有「執行酒測勤務」的告示牌，沒有積極證據顯示阮女故意闖越酒測攔查點，因此最後依事證不足，判決撤銷阮女18萬罰單，全案仍可上訴。