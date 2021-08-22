因疫情影響，往年在台東縣鹿野鄉舉辦的台灣熱氣球嘉年華今年限定台東人入場體驗，有高雄熱氣粉絲舉家全家遷戶籍至台東。（蔡旻妤攝）

受疫情影響，熱氣球嘉年華今年活動規模縮小並限定台東人才可入場，其中熱愛熱氣球的高雄陳姓民眾為此特地舉家遷戶口到台東，陳先生表示過去8年全家都會特地前往台東搭乘熱氣球，今年遷戶口後便能繼續維持追球紀錄；台東縣長饒慶鈴得知後也特地前往現場合影。

一家四口亮出身分證，證明自己是台東新鮮人後開心入場；陳爸爸說，9年前第1次帶家人來台東縣鹿野鄉參加熱氣球活動，全家就此深深愛上台東的美麗景色，坐著熱氣球俯瞰花東縱谷，壓力頓時獲得紓緩釋放，熱氣球活動也因此成為家族一年一度的旅遊行程。

考量防疫，台灣熱氣球嘉年華活動今年限定只有台東人才能入場體驗，為了延續家族追球旅遊，陳爸爸突發奇想，建議舉家遷移戶籍到台東，竟獲得全家人一致同意；陳太太笑著說，「一開始覺得很瘋狂啊！」，但後來想想很熱血，因此點頭答應，並認為這可以替全家留下特別又難忘回憶，也希望明年全家「維持傳統」，繼續到台東看熱氣球。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，台東生活空間很好，也歡迎陳家人就此定居台東。另因防疫關係，今年不邀請國外團隊和熱氣球，只限定在地人才能入場體驗熱氣球繫留，而非本地遊客則可以在鹿野高台的管制區外，坐在斜坡草皮上，以居高臨下視野觀賞整個熱氣球立球和展球的情況。

得知有死忠球迷為了搭球而遷戶口，饒慶鈴聞訊特地抽空前往鹿野鄉，驚呼連連的她不敢置信，便說「那我來檢查一下身分證」，經過認證後，她確定陳家人是真正的台東人，「真的太棒了！謝謝！」，饒慶鈴不但與陳先生一家人合影留念，並招待他們免費搭乘熱氣球，陳先生一家人驚喜表示「當台東人真的是太幸福了」。