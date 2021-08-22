受疫情影響，熱氣球嘉年華今年活動規模縮小並限定台東人才可入場，其中熱愛熱氣球的高雄陳姓民眾為此特地舉家遷戶口到台東，陳先生表示過去8年全家都會特地前往台東搭乘熱氣球，今年遷戶口後便能繼續維持追球紀錄；台東縣長饒慶鈴得知後也特地前往現場合影。
一家四口亮出身分證，證明自己是台東新鮮人後開心入場；陳爸爸說，9年前第1次帶家人來台東縣鹿野鄉參加熱氣球活動，全家就此深深愛上台東的美麗景色，坐著熱氣球俯瞰花東縱谷，壓力頓時獲得紓緩釋放，熱氣球活動也因此成為家族一年一度的旅遊行程。
考量防疫，台灣熱氣球嘉年華活動今年限定只有台東人才能入場體驗，為了延續家族追球旅遊，陳爸爸突發奇想，建議舉家遷移戶籍到台東，竟獲得全家人一致同意；陳太太笑著說，「一開始覺得很瘋狂啊！」，但後來想想很熱血，因此點頭答應，並認為這可以替全家留下特別又難忘回憶，也希望明年全家「維持傳統」，繼續到台東看熱氣球。
台東縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，台東生活空間很好，也歡迎陳家人就此定居台東。另因防疫關係，今年不邀請國外團隊和熱氣球，只限定在地人才能入場體驗熱氣球繫留，而非本地遊客則可以在鹿野高台的管制區外，坐在斜坡草皮上，以居高臨下視野觀賞整個熱氣球立球和展球的情況。
得知有死忠球迷為了搭球而遷戶口，饒慶鈴聞訊特地抽空前往鹿野鄉，驚呼連連的她不敢置信，便說「那我來檢查一下身分證」，經過認證後，她確定陳家人是真正的台東人，「真的太棒了！謝謝！」，饒慶鈴不但與陳先生一家人合影留念，並招待他們免費搭乘熱氣球，陳先生一家人驚喜表示「當台東人真的是太幸福了」。
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