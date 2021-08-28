近期受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，局部地區更要留意有36度以上高溫出現，午後雷陣雨範圍縮小，僅山區及中南部有零星陣雨。天氣風險公司總經理彭啟明表示，未來一週天氣穩定，降雨不多，外出注意防曬、防中暑，小心極端高溫。

明天（29日）天氣仍然穩定晴朗炎熱，台東沿海地區以及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨發生，午後中南部地區及各地山區有部份的局部雷陣雨。(氣象局提供)

中央氣象局表示，今天（28日）有出現局部36、37度高溫，中午過後雲嘉、南投近山區局部短延時強降雨、雷擊及強陣風。明天（29日）天氣仍然穩定晴朗炎熱，台東沿海地區以及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨發生，午後中南部地區及各地山區有少量的局部雷陣雨，但仍須注意有短延時強降雨、雷擊及強陣風。

明各地高溫約33-35度，氣象局提醒桃園以北、雲林、高屏近山區內陸及花東縱谷，有36度以上高溫發生的機率，出請記得防曬並多補充水分。

彭啟明指出，隨著太平洋高壓明顯增強，未來一週天氣皆為相當穩定的夏季型天氣型態，白天須留意高溫，外出活動記得多補充水分、預防中暑。在高壓勢力東退前，短時間難有熱帶系統發展，估計9月中旬前都不會有颱風出現。

氣象局表示，下週一至下週六（30日至9月4日）吹偏東風至東南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨發生，週一有較大雨勢的機率；其他天各地依舊是多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍增廣，西半部及各地山區有熱對流發展。