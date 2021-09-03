午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今（3）日下午發布12縣市大雨特報，南投、嘉義至屏東地區及雲林、臺中以北山區有局部大雨發生的機率，慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。氣象局另針對「台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。

12縣市大雨特報，南投、嘉義至屏東地區及雲林、台中以北山區有局部大雨發生的機率。(氣象局)

氣象局預報指出，今各地為多雲到晴的天氣，由於太平洋高壓持續偏弱，台灣附近水氣稍多；午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；各地高溫約32-34度，提醒民眾外出做好防曬並多補充水分。

資深預報員徐仲毅表示，今天午後雷陣雨主要以屏東地區及各地山區，目前觀測到南部山區有旺盛對流發展，有短時強降雨發生機率，局部地區降雨會下到晚上。另外，今晚到明（4日）晨，西半部地區也有局部短暫陣雨。

明日降雨仍以午後雷陣雨為主，中南部及接近山區平地有機率出現局部大雨。徐仲毅說，近日高壓有東退趨勢，因此水氣較多，到下週一（6日）前各地易有午後雷陣雨發展，週二（7日）後高壓增強，午後雷雨範圍較為縮小。