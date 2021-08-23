求職旺季已到尾聲，「面試趣」網站針對「疫情下求職狀況」調查，結果顯示僅有1成的人找到工作！超過7成的民眾處於「持續投遞履歷，關注徵才消息」的狀態。與去年同期相比，今年較不受疫情影響的是電商、運輸、半導體等產業。

「面試趣」網站屬於高雄市苓雅區的對稱資訊公司。該網站於今年8月對求職狀況展開調查，資料顯示，有31％的求職者近期找工作時間已超過6周以上，求職4至6周的人有11％，2至4周則是佔了18％，而占多數的40％求職者是在7月底才加入找工作的行列。

對於疫情下的求職市場，民眾的感受為何呢？結果顯示，有40.1％的求職者認為「人力銀行職缺開得少」，47.4％則是遇到「投履歷被不讀不回」的狀況。

解讀調查結果，「面試趣」網站說，今年的疫情較為嚴峻，許多事都需配合政府政策，像是無法營業、無法舉行大型徵才說明會等，且疫情狀況短期內仍屬不確定性高的狀態，與去年相比有大幅度的落差，使得公司與企業在徵才上選擇以保守的方式來進行，降低各項風險。

造成今年求職狀況如此艱鉅的另一因素是：「求職人口超載」，從去年全球疫情爆發開始，各產業都出現很大的變動，有些明顯成為熱門焦點，像是電商、運輸業、銀行業，而旅遊觀光業、餐飲業、百貨業則是進入黑暗時期。

此問卷調查於今年8月5日起開放填寫，至8月18日，以網路問卷方式進行調查，有效問卷共1萬1644份。