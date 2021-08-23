英利-KY(2239)今天召開股東常會，通過配發現金股利1.85元。公司指出，今年由於車用晶片短缺，導致上半年出貨比預期低一些，下半年還要看缺料狀況，今年全年營收希望達到去年水準。

英利-KY第1季營收44.34億元，稅後淨利1.52億元，比去年同期轉虧為盈，每股盈餘1.27元。第2季受車用晶片缺貨影響，營收54.3億元，第2季獲利還在結算中尚未公布。

根據統計，第2季大陸新車銷售量季減3.1％，除晶片因素干擾外，廣東6月疫情復發對於汽車銷售亦造成部分影響。英利-KY指出，由於市場車用晶片短缺問題，影響車廠客戶組裝排程，部分客戶因此有調節拉貨需求，導致上半年出貨比預期低一些，晶片缺料問題是影響整體汽車供應鏈主要原因，英利-KY在營運上積極應對做降本管理方案，業務面上也持續積極爭取和新客戶的合作機會。

大陸新能源車第2季銷售量為67.9萬台，年增164％、季增32％，今年以來滲透率已達11.9％。英利-KY表示，全球電動車趨勢越來越明確，各大汽車品牌廠也積極發展電動車，除了已經在量產中的車型外，英利-KY因為提前布局輕量化產品及電動車相關零件，也取得後續電動車車型的訂單。並且多爭取到電池殼的項目，公司在主要客戶的電動車訂單的零件數量及接單價格皆比以前增加，新車型在2022、2023年將逐漸發酵。

公司7月營收15.99億元，年減12.76％，前7月營收114.66億元，年增8.17％。