廖姓女子今年4月8日在搭乘普悠瑪號列車時，上網po影片大罵蔡英文，指責她派人監聽媒體人彭文正，獲知他2日要搭火車到台東傳教，策劃火車事故要害彭，激動之餘還說要「槍斃蔡英文」，警方在松山火車站逮捕廖女，依涉嫌妨害自由罪，但是台北地檢署勘驗廖女影片，認為廖只是在禱告詛咒蔡英文「入監槍決」，而非恐嚇加害他人，加上蔡未提告，依罪嫌不足將廖不起訴。

警方4月8日下午接獲報案，曾任教職的廖姓女子在臉書、Youtube貼出在火車上的自拍影片「槍斃蔡英文！」指控總統蔡英文竊取博士學位，還企圖政治謀殺彭文正，在影片中她數度大罵蔡英文，還說她要謀害彭文正，說蔡是殺人魔，冷血、騙子、獨裁、黑金…嗆聲要她下台「入監槍決！」

廖女同時說出自己正搭乘普悠瑪列車，嗆蔡英文「有種就搭台鐵到車上找我」。雖然影片後來刪除，但鐵路警察局、北市刑大及中正一警分局已組成專案追查，發現廖女8日都在搭乘火車，傍晚在松山火車站將她逮捕，移送北檢，檢察官訊後將她責付友人後請回。

檢察官調查發現廖女精神狀況不佳，雖然影片的標題寫著「槍斃蔡英文！」但廖女在影片中不斷重複「奉耶穌基督聖名禱告，蔡英文入監槍決」等字眼。

檢察官認為，雖然廖女影片內容，會讓閱聽者感到不舒服，但廖在影片禱告詛咒，與恐嚇要加害他人的生命財產構成要件不符，且全案僅警方調查外，蔡英文並未提告，無法證明有被害人受到惡害通知，認為廖罪嫌不足，予以不起訴。