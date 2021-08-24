威力彩連續41期摃龜，頭獎金額上看27億元，昨由新北市三峽區愛國路2號義忠興業社開出，並由一人獨得，並傳出幸運得主是一名2、30歲的上班族，但當地三峽礁溪里長周志鴻今表示，他根本不知道中獎的是誰，怎麼會有這消息傳出來，說「里長表示是30歲上班族」，「我哪有那麼厲害？」要媒體幫他澄清。

義忠興業社昨透露，中獎的是一位熟客，當時客人包了4組牌，花了3200元，客人自行挑了2組，之後再由她另選2組號碼，未料中獎的剛好就是她挑的其中一組，令她感到意外又開心。今則拒絕電話。