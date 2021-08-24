雲林縣衛生局食品檢驗科長林小玲今天下午前往斗六市後火車站相當知名的印尼店「INDEX」稽查，主要負責人不在，店內只有工讀生。 店內陳列各式各樣百貨，櫃檯旁有一張小桌子放著未張貼標示的印尼熟食。（周麗蘭攝）

印尼新住民的家鄉味。（周麗蘭攝）

針對越南籍鄧姓母女走私非洲豬瘟肉品案，雲林縣聯合稽查小組昨晚（23）日已將買家名冊及貨物清單中所掌握的39個雲林處所全數清查完畢，承認購買豬肉產品的有4人，但都無法查扣肉製品，其中食用完畢3件，海關扣押1件，其餘35人皆表示未購買進口越南肉品，出現在名冊中的原因是購買衣物、保養品、日用品等物品。

雲林縣衛生局今（24）日根據食品藥物管理署提供的縣內18家販售東南亞食品商名單，繼續逐一前往各鄉鎮稽查，目前尚未發現有豬肉製品。

雲林縣衛生局食品檢驗科長林小玲今天下午前往斗六市後火車站相當知名的印尼店「INDEX」稽查，主要負責人不在，店內只有工讀生。

店內陳列各式各樣百貨，櫃檯旁有一張小桌子放著未張貼標示的印尼熟食，冰箱內雖有肉製品但都是牛肉。

林小玲表示，如果有查到豬肉製品會就地封存，請店家不得販售，並抽驗確認是否有非洲豬瘟病毒。

林小玲說，食藥署提供國各縣市轄內有販賣東南亞食品的商店清單，雲林縣總共有18家，斗六市比較多，其餘在沿海鄉鎮也有，稽查過程中如果發現有未按照食安法標示規定，會請店家到衛生局說明，違法明確的話可罰3萬元到300萬元罰鍰。