西屯區公所舉辦「110年台中市西屯區公所災民收容救濟分站編組人員常年訓練」。（盧金足攝）

西屯區公所藉由演練，當災害發生時能迅速投入防救災工作，提升編組人員臨危不亂。（盧金足攝）

台中市西屯區公所24日舉辦「110年台中市西屯區公所災民收容救濟分站編組人員常年訓練」，西屯區多名民意代表及里長到場指導觀摩，請潮洋里長陳素貞及里民參演，逼真的實況模擬及情境演練，讓里民在面對災害時的安置收容更有深刻的體驗。

西屯區公所區長陳寶雲表示，演練假定遇地震災害發生能即刻啟動緊急應變機制，並遵照衛福部頒布「災民臨時收容安置業務因應嚴重特殊傳染性肺炎工作指引」規定，執行各項開設前準備事項提升災民收容救濟各種應變措施暨作業能力。

演練項目包含避難收容處所整備與開設；避難民眾資料登記，並做防疫措施；物資及清消用品發放；突發狀況處置；人力不足，招募現場民眾支援清消作業，最後是災情解除與事後環境清潔消毒。

陳寶雲指出，受到疫情影響，演練除了強化本區災民收容救濟分站編組人員緊急災害應變能力，落實防疫措施亦是演練重要的一環，災民須戴起口罩，接受額溫量測和雙手消毒後方能進入避難收容處所。

如遇到突發有發燒症狀的民眾，現場亦設置隔離區安置發燒民眾，並立即通報衛生局派專車將民眾載至指定醫院。

區公所表示，藉由演練，當災害發生時能迅速投入防救災工作，提升編組人員臨危不亂、緊急應變的處置能力，並將災害損失減至最低，確保人民生命財產的安全。