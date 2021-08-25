國產高端疫苗23日正式開放接種，隔日卻傳出一名陸姓作家在接種後死亡，死亡原因是否與疫苗有關則待釐清。不過，駐德代表謝志偉在此案爆出前卻先在臉書發文反串，表示「高端再打下去，恐怕會出人命」，事後引發批評，「宅神」朱學恒也在臉書寫下一字感嘆。

謝志偉昨日清晨在臉書表示，「有了高端疫苗，台灣就能擺脫中國無端的、直接的或間接的勒索、干擾。」更稱已經聽到有人說「我們污衊了半天，竟然還是有這麼多人打高端，簡直是要把我氣死！」

沒想到下午卻傳出2例打疫苗後死亡的案例，不少網友紛紛湧入謝志偉臉書大罵，資深媒體人羅友志也痛批謝志偉「冷血、戲謔、噁心又瘋狂」。

對此，朱學恒在臉書貼出相關報導截圖，寫下一字「唉」；而他也在昨日的直播中表示，每一個人打疫苗是為了要達到群體免疫，如果像該作家曾在臉書上說的，「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』，——用少數人的犠牲，換取多數人的平安。」朱學恒表示，自己比較不相信那種東西，認為打疫苗要靠自己對科學的了解來判斷，不是說要為國家犧牲，且也沒必要，因為國際上已經有安全的疫苗。

前民進黨立委郭正亮則在直播中表示，這個調調其實就是跟著小英的論述，支持國產疫苗就是愛國家、愛台灣，但支持疫苗是要符合科學的本質，如果做到，我們當然支持，但現在仍有很多問題。