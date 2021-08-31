日本將在2年後把福島核廢水排入太平洋，引發周邊國家反彈，我駐日代表謝長廷今年4月14日卻在臉書上表示，台灣3座核電廠也排廢水入海，疑似想要護航日本，因而遭國民黨告發違反《災害防救法》散布災害謠言罪。但台北地檢署認為，謝的言論不適用與本法定義的災害，31日處分不起訴。

本案源於，日本決議2年後排放稀釋後的福島核廢水，恐會影響生態環境，包括台灣在內，周遭國家對此幾乎都持反對態度，但謝長廷今年4月14日在臉書上表示：「從我個人立場，這是很簡單自然而的事，但從代表台灣的立場，我必須考量我們三座核能發電廠的廢水也是排放入海，自己排放又抗議日本排放，就義正辭嚴了。」

當時不只國民黨點出錯誤，也有許多網友不同意謝長廷的觀點，指出台灣的是核熱能冷卻水，日本的是核汙染水，根本是不同的廢水，更有人質疑謝「到底是台灣的外交人員、還是代表日本來打壓台灣的」。國民黨事後更告發謝長廷涉嫌散布災害謠言。

不過，檢察官認為排放核廢水並不是因為「發生災害」後所造成的輻射災害，不符《災害防救法》定義的災害，因此無論謝長廷的言論是真是假，都不構成散布災害謠言罪，故處分不起訴。