台灣民意基金會日前公布最新民調顯示，總統蔡英文的滿意度雖然仍比不滿意度高，但是相較於去年連任初期的滿意度下降了不少。其中，改變最明顯的是20-24歲年輕人的支持度，從去年5月的9成3力挺，如今只有4成7力挺。筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，分析蔡英文在社群上的網路聲量，與民調結果進行比較。

首先，筆者比較蔡英文在去年5月在FB社群中的情緒指標與今年8月在FB社群中的情緒指標。從圖1的結果來看，雖然蔡英文在上述兩個時間點的臉書文章獲得的心怒比（愛心數/憤怒數）都大於1（代表獲得的認同情緒高於憤怒的情緒），但是這個數據卻有明顯的下降。蔡英文在去年5月從FB文章獲得的心怒比約1.62，在這個月則是1.15，下降幅度近30%，結果與台灣民意基金會的調查結果相當類似。這結果似乎也說明，雖然國內疫情逐漸趨緩，但是過去幾個月的疫情不僅嚴重影響民眾的生活，也動搖國民對蔡英文的喜好度。

蔡英文FB文章心怒比。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

第二個筆者想要驗證的，則是蔡英文在年輕人的支持度。在這部分，筆者蒐集去年5月與今年8月，PTT八卦板(Gossiping板)文章標題中有提及蔡英文的相關文章。不同於FB，PTT的使用者大多年紀偏年輕，因此適合用來觀察年輕人的態度。從圖2的分析結果發現，蔡英文去年在PTT所獲得的推文數遠高於噓文數（註：鄉民大多會用推文表示認同，噓文表示不認同），推噓比約2.30。但是這個數據在這個月大幅度降低，推噓比僅剩下0.77（代表蔡總統被噓比被推更多），下降幅度近３倍。進一步找出這些噓文數高的文章，其主題包括近期發生的走私貓、居住正義議題、奧運選手相關以及高端疫苗等，可見國內不少年輕人對蔡英文在各類政策都有著不滿的情緒。

蔡英文PTT文章推噓比。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

無論是電話民調，或者大數據分析結果都一致顯示，國人經過三個月的疫情衝擊，對蔡英文產生不小的怨念。接下來的振興紓困政策能否挽回國人的心，讓我們看下去。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據