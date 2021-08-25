上海復星國際(00656.HK)旗下復星醫藥獨家代理德國BNT新冠疫苗在大中華區的業務，但疫苗至今未獲大陸當局通過審查。復星國際董事長郭廣昌今在中期業績發布會上指出，疫苗審查進度正常，且疫苗不是復星的全部，無論結果如何都無所謂。

郭廣昌說，中國CDE和藥監局給了復星很大的支持。他同時表示，疫苗不是復星國際的全部，只是復星醫藥的一個產品，疫苗是為了給大家多一種選擇，無論結果如何都沒關係。

他表示，復星也佈局推進多個新冠藥物的研發，包括復宏漢霖正在研發的綜合抗體藥物，同時也和開拓藥業的小分子藥物普克魯胺進行合作。

今年5月9日，復星醫藥發佈公告稱，其控股子公司復星醫藥擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化。

8月23日，mRNA疫苗BNT162b2（復必泰mRNA疫苗）被美國食品和藥物管理局FDA正式批准上市。這是首款獲得FDA正式批准的新冠疫苗，也是全球首個正式獲批的擁有完整三期數據的新冠疫苗。