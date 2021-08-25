世界球王梅西(Lionel Messi)加盟法甲巴黎聖日耳曼颳起一陣旋風，他的30號新球衣在開賣半小時內就被一掃而空，巴黎主場的票價也因此飆高，可見梅西在足壇的地位有多高，而之前曾傳出一則消息，梅西於巴塞隆納記者會擦眼淚的紙巾被放到網上拍賣，價格竟然高達100萬美元(約台幣3000萬)。

就在大家懷疑是否有人要買時，真的有死忠鐵粉出手了，一名28歲的《花花公子》女郎桑迪恩(Luana Sandien)以60萬美元(約台幣1695萬)競標，她甚至誇下海口說如果競標成功，她就為粉絲帶來「全裸」脫衣秀，可見她真的很想要這塊紙巾。

她說：「我開出比原先價格多一半的金額，我下標60萬美元，但接著這個拍賣就不見了，拍賣在沒提供有關案件結果更多信息情況下停播，所以我們不知道是否有人購買這條紙巾，或者廣告商是否放棄這個想法。」

桑迪恩在27歲時在《花花公子》非洲版穿上巴塞隆納球衣，讓該期雜誌銷售比平常增長50%，而她並非穿上一般版本的球衣，而是以超火辣的方式呈現，下半身只剩一條貼身內褲，上半身則是採無袖設計，衣服中空在下方能看到她的胸部外露。

另外她說競標成功要全裸可不是鬧著玩，因為她的IG幾乎都是大秀身材的美照，除了球衣、泳衣等，更有不少張上半身全裸的辣照，當然其中也包含全裸照，想必「脫光光」對她來說並不是件難事，接下來就看她是否能成功標到這塊紙巾了。