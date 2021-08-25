由遊戲新幹線代理、日本光榮特庫摩公司開發的日本歷史線上遊戲《信長之野望Online》，今（25）日更新推出「天下布武異錄」最終章第二部「武裝本能寺」、新英傑「森蘭丸」及多項優化內容，並同步祭出16週年紀念活動，準備英傑鈴、領國銀、鬼神石、全套鯉魚旗等眾多好禮，邀請玩家一起共襄盛舉。

「天下布武異錄」最終章第二部「武裝本能寺」

統領日本絕大多數領土的信長，為了更加鞏固「天下布武」的目標，要求東北「伊達家」與九州「島津家」行臣下之禮，「伊達家」順應要求，殊不知年輕的當家政宗卻藉來訪之際發動謀反，佔領安土城，展開一場激烈大戰。而信長雖順利逆轉劣勢，擊退伊達大軍，「明智光秀」卻又趁隙綁架了「濃姬」，抵達秘密重建的命運之地「京都本能寺」，並與明智軍、毛利家、雜賀眾聯合算計信長，信長究竟能否救回濃姬，誰又將成為天下霸主，有待玩家親自揭密。

光秀將與信長在「京都本能寺」展開激戰

開放新英傑「森蘭丸」 同步更新優化遊戲內容

本次也開放新英傑「森蘭丸」，除了可帶給敵人單體的強力物理傷害與無屬性術傷害之外，也會吸收敵人生命力，是個不可或缺的戰友！同時也針對遊戲內容優化更新，包括「殊勲軍令」加入3人以上挑戰條件，完成可領取新稱號；「布武戰功狀」新增「天之帶強化線・陸」，進一步強化戰力；巖島開放「武將戰」指令，可跳過軍團戰，直接與武將展開戰鬥；在「安土武者奉行」附近追加修理師，使得攻略更為便利。

為慶祝遊戲滿16週年，同步推出紀念復歸者活動，在活動期間天天登入就可獲得英傑鈴、領國銀、鬼神石、全套鯉魚旗等好禮，還能運用「備戰之證」兌換英傑、寵物、家臣等培養道具。此外，即日起註冊新帳號，可以免費暢玩14天，還有多樣新手好禮等你拿！