高雄市長陳其邁今天中午召集市府各相關單位，並指示全面啟動各項防堵措施，防範非法商品流入市面。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市農業局採檢送驗的豬肉乾樣品。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市追查非洲豬瘟肉品走私入台案，查扣來自越南的肉品38.3公斤，其中荷葉包肉今被驗出確實含有非洲豬瘟病毒，貨源來自一家越南雜貨店，且月初已有3公斤荷葉包肉銷售完畢，恐已下肚，檢警將持續深入追查肉品流向及來源。

高雄市農業局動保處今晚證實，送驗的荷葉包肉確定被驗出含有非洲豬瘟的病毒，是這次專案查緝以來的首例。這批貨是由林園分局所查獲，2名女子持有越南進口疑似肉製品，包含牛肉乾約5公斤、雞肉絲約10公斤，荷葉豬肉0.3公斤，豬肉火腿腸2包。

不過，警方表示，追查到下游雜貨店時現場肉製品都已經賣完了，店內已無存貨，女子供稱是自己吃，也有賣給少數姊妹，後續將持續追查流向和進貨來源。

而高雄檢警進一步追查驗出非洲豬瘟病毒的荷葉包肉貨源，發現通通來自一家越南雜貨店，於月初進口共3公斤荷葉包肉已經銷售完畢。

高雄市長陳其邁今天中午召集市府各相關單位，並指示全面啟動各項防堵措施，並加強廚餘使用及流向追蹤管理，持續稽查轄內各餐飲店及販售食品據點，強化豬場生物安全及外配家庭防疫宣導，防範非法商品流入市面。

高市府農業局表示，已請衛生局持續針對轄內越南餐飲、販售業稽查來源不明的豬肉相關製品，防範非法商品流入市面，警方則持續訪查轄內各外籍移工、外籍配偶光顧餐飲店及販售食品據點，以確認有無使用或販售非法走私食品。

農業局長張清榮指出，農業局畜產科、動保處及市府環保局共同完成現場查核31場曾經使用廚餘養豬場，目前均無使用廚餘餵飼；另衛生局完成市場稽查183處攤商及店家，經查現場無販售違法豬肉或來路不明肉類製品。