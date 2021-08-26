彰化一名22歲大學生打完高端疫苗後，出現四肢癱軟無力的症狀，被緊急送往醫院。卓醫院院長卓建志，該學生應是因為沒睡好，加上沒吃早餐，而出現暈針的狀況。

今天上午9點左右，彰化縣溪州鄉一名22歲邱姓男大生，在媽媽的陪同下到衛生局接受高端疫苗接種，沒想到施打完沒多久，就出現四肢無力癱軟的情形，衛生局連忙通報119將男大生送醫，卓醫院院長卓建志表示，初步應該是男大生昨夜沒睡好，加上未吃早餐出現暈針情況，打完點滴情況好轉，但仍須觀察。

卓建志說，初步檢查邱姓男大生的生命跡象穩定，血氧濃度也都正常，打完點滴後體力也逐漸恢復，經詢是說昨天沒有睡好，加上一早餓肚子就來施打疫苗，引發暈針的情形，他強調，暈針的情形有很多，沒睡好、餓肚子、緊張情緒不穩都有可能，提醒民眾施打疫苗要有充足睡眠、也要吃過東西後才能到指定院所施打，並且心情保持放鬆，不要緊張，應該就不會有太大問題。