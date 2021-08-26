勞動部長許銘春日前在立法院指出，若勞保年改不啟動，基金預計在2026年用罄，政府每年撥補要新台幣800億至1000億元才足夠，但據今天行政院通過的中央政府總預算案中勞保基金撥補明年僅達300億，距離800億仍有一段距離。

據勞保局最新評估報告書指出，截至去年為止，勞工保險普通事故老年、失能及死亡給付過去服務「應計給付精算現值」達11兆6094億元，扣除已提存普通事故責任準備的7624億元，尚有未提存責任準備10兆8469億元。

行政院已經在去年撥補200億、今年撥補220億，勞動部部長許銘春表示，明年預算較今年多編80億元達300億元，後續將送進立法院審議，希望立委能夠支持；至於勞保年改進度？她說，目前仍在傾聽各界意見。

至於為何明年編列300億預算？勞動部官員說，一開始向行政院爭取是希望比220億還多，最後則獲得300億預算。