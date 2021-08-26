26日日股，有隔夜美股創新高與運輸類股上漲利多，雖然新冠疫情不確定性，加上鄰居韓國央行調升利率一碼下，日股還是收小紅。日經收27,742.29點，漲17.49點或0.06%。東證收1,935.35點，跌0.31點或0.02%。

Pictet資產管理認為，美股收漲激勵日股收紅，但已經沒有誘因可以讓日股繼續上攻。除了即將舉行的全球央行大會外，日本執政黨選舉也是另個要觀察的重點。

隔夜美國3大指數全部收紅，標準500與那斯達克收盤價均創歷史新高。

為抑制與日俱增的通膨與家計債務壓力，韓國央行決定將利率上調一碼，也就是0.25個百分點，新調整後的利率為0.75%。

日股中，航空公司漲2.49%，是東交所中漲幅最大的產業，日本航空與全日空分別漲2.9%與2.18%。同時，鐵路族群也漲1.25%，東海旅客鐵道漲1.3%，東日本旅客鐵道漲1.81%。

機器人手臂製造廠發那科跌1.61%，是日經指數表現最差的，同時，人力業者瑞可利跌1.28%，索尼也跌1.48%。

東芝漲1.72%，有消息傳出美國威騰電子正與日本半導體業者鎧俠洽談收購一事。這樁約200億美元規模的全股票交易合併案，東芝可望拿到40.5%的股權。