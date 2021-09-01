竹南鎮海口國小設有非營利幼兒園，一早就有許多新生由父母陪同入校。（謝明俊攝）

2年級以上學生家長不得入校。（謝明俊攝）

小一新生母親特別安撫孩子，鼓勵孩子走進教室和同學相處。（謝明俊攝）

小一新生父母緊張地不時朝教室內探望自己孩子情緒狀況。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌由教育處長邱廷岳陪同關心小一新生開學狀況。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌9月1日開學日，到竹南海口國小關心小一新生開課。

1日開學日，苗栗縣長徐耀昌一早就到竹南鎮海口國小關心學生開課防疫工作，尤其是小一及幼兒園新生首次上課情況，為考量新生容易出現分離焦慮或是新環境適應不良，苗栗縣特別彈性允許一名小一新生家長陪同到教室，讓許多家長感謝縣府這項人性化決定。

苗栗縣政府考量到小一及幼兒園新生，可能發生分離集焦慮或是環境適應不良問題，縣長徐耀昌特別指示教育處研究彈性授權各校，依實際狀況可讓1名家長陪同新生入校，並在日前提早宣布，許多學校校長召集校務會議討論後，同意彈性開放家長陪同新生進教室，但2年級以上則不在開放之列。

海口國小今年小一新生共有92人，共分成4個班級，另學校設有非營利幼兒園，因此，早上7點開始就陸續有父母親牽著新生走進校門，校方為此特別設置一個專用櫃檯通道，幫家長量測體溫實聯制，引導家長陪孩子進教室。

4個小一新生班特別安排在1樓，家長站在教室外既緊張又關心孩子情緒反應，彷彿出現分離焦慮症的是父母親，家長們不時探頭查看教室內孩子狀況，不時跟孩子揮手打氣，看見孩子並未哭鬧，才鬆了一口氣，家長對於縣府決定開放新生家長暫陪一事，感覺非常窩心。

徐耀昌在教育處長邱廷岳及海口國小校長涂秋英的陪同下，走進1一新生的教室內跟小朋友們打招呼，獲小朋友大聲呼喊「縣長爺爺好！」回應，徐耀昌本身也有3個孫子在上幼兒園，非常清楚新生上課會發生的狀況，因此，他還特別詢問小朋友，明天上課還需不需要爸爸媽媽陪？小朋友們很堅定地回說不需要了。

徐耀昌說，學校開學恢復實體上課，對家長和小朋友們都是個解脫，但因疫情仍未完全解除，所以他希望大家共同遵守防疫，營造乾淨的學習環境，讓小朋友們都能安心地學習。