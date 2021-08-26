美國獨立級濱海戰鬥艦「嘉貝麗吉佛絲」號（USS Gabrielle Giffords，LCS 10）巡航南海

當美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）周一在新加坡登上杜爾沙號（USS Tulsa）濱海作戰艦（LCS）時，重新讓人關注到美國海軍最富爭議性的軍艦。

CNN新聞網26日的分析指出，看說話的對象是誰，濱海作戰艦可以是破壞解放軍在南海所有行動的海軍威脅，也可以是美國海軍一切最致命問題的浮動象徵。雖然美國海軍高層大讚，濱海作戰艦在較淺的海岸區，能展現速度與敏捷性等優點。但批評者卻直指，它裝備的武器有限，機械還不時故障。

賀錦麗周一告訴艦上人員，美國海軍在印太出現，以協助確保和平安全，貿易與商業自由，還有在公海上的航行自由，都有悠久的歷史，而這為許多人帶來安全和繁榮。而美國海軍高層說，濱海作戰艦在實現這目標上，扮演不可或缺的角色。隨著美國在南海面對更強大的解放軍，他們指望，濱海作戰艦能扮演更大的角色。

美國海軍第7艦隊前司令默茨（Bill Merz）今年稍早說，他們打算在2022年年底前，在西太平洋部署多達8艘瀕海戰鬥艦，而今年底前，要有4艘從新加坡基地執行任務，但至今只有兩艘。他強調，「嘉貝麗吉佛絲」號（USS Gabrielle Giffords）在去年的軍事行動中，幾乎可以說是叱吒南海。

默茨說，它破壞了解放軍在南海的所有軍事行動，表現相當令人印象深刻。而美國海軍第7艦隊發言人茉姆森（Reann Mommsen）說，隨著「嘉貝麗吉佛絲」號出現，影響了整個南海的軍事行動。

這些濱海戰鬥建1艘造價約3.6億美元（約100億台幣），分為長118.1米的自由級，以及長128.5米的獨立級兩種，而它們的速度都能達40+節。美國海軍為了讓濱海戰鬥艦更具嚇阻力，已將部署太平洋的艦隻火力升級。

然而，分析家質疑，濱海戰鬥艦萬一和中方海軍爆發衝突，究竟能發揮甚麼作用。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說，要是濱海作戰艦和中方海軍作戰，其實撐不了多久，因為它們並不是針對這種環境打造。他並強調，當飛彈在飛時，速度幫不上甚麼忙。

印太防務專家、太平洋論壇（Pacific Forum）客座研究員赫辛格（Blake Herzinger）則很想知道，默茨是不是誇大了濱海戰鬥艦對抗解放軍的效用。「全世界最大的海軍會怕武裝8枚飛彈的濱海作戰艦？那我可不知道。」他說，自從濱海戰鬥艦2008年服役以來，陸續出了一連串引人注目的機械故障。

赫辛格指出，要是中美海軍在像南海爭議島嶼附近海域短兵相接，那濱海戰鬥艦會是個爛選項。