張惠妹（阿妹）上月剛過49歲生日，近日為歌迷捎來好消息，將於30月晚間8點舉辦 「抖音夏日歌會」線上售票演唱會，據了解，她此次演出將吸引逾1000萬人次觀看，以每位用戶收取門票30元人民幣（約130元台幣）推算，保守粗估天后當天1個半小時左右的演出，光是門票收入，最少就吸金13億台幣。

阿妹出道25年首次舉辦線上演唱會，是她繼年初台東跨年演唱會後，2021年的首場個唱，消息曝光立刻掀起購票風潮。據了解，阿妹此次接受邀約，主要考量防疫優先原則下，可以讓許久不見的歌迷粉絲在方便又安全的環境享受音樂盛宴，此外，沒做過線上演出的她，也覺得好玩可以嚐試看看，因此準備了很多歌單，屆時除了獻唱10餘首歌曲，也會和線上歌迷聊天互動，相當難得。

疫情影響全球將近2年時間，演唱會、舞台劇幾乎停擺，許多娛樂活動紛紛轉型為線上展演，以全新方式大玩科技梗，由於票價比實體活動便宜許多，各地粉絲趨之若騖，尤其抖音風潮更是蔓延全球，天王劉德華上月29日開直播慶祝出道40周年，吸引逾1億人次觀看、獲9.6億讚。該平台趁熱舉辦「抖音夏日歌會」，之前由歐陽娜娜率先開唱，甜美嗓音一開播就吸引超過4萬5000人觀看，緊接著魚丁糸也將於明晚（27日）舉辦，下周一再由阿妹壓軸演出。

據了解，「抖音夏日歌會」此次特別做了新嘗試，相比之前採用橫屏方式直播，為了更貼近用戶使用手機的習慣，開放以豎屏方式觀看節目內容，讓畫面更為聚焦，營造「零距離」的觀看體驗，且每場演唱會僅向單一用戶收取6至30元人民幣（約26至130元台幣）的費用，由於收費合理且符合防疫原則，歌迷大方買單，阿妹也樂得加入行列，早在幾個月前就開通抖音帳號，為線上演出做準備。