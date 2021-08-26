九月開學季即將到來，經過中央疫情指揮中心同意，教育部日前宣布，開放1.3萬名境外大學生來台就讀。不過，日前有「小明」（陸配子女）家長向本報記者反應，現仍有至少10名未成年的小明滯留在大陸，親子分離最長時間長達兩年，家長心急如焚。陸委會副主委邱垂正今回應，已經向教育部反應，教育部已納入專案考量，會持續關注。

小明家長質疑，指揮中心已開放1.3萬境外生了，但為何僅少數10人的陸籍配偶前婚生子女、轉學生卻遲遲不開放？相對於1.3萬人的境外生來說，這10名小明的防疫工作，完全是可控的狀況。

小明家長更指出，現在指揮中心的專案開放綁學籍，但其實這已經跟科學防疫無關，學籍事宜應回歸教育部。陸籍未成年子女以「來台接受其生母的照顧」單獨為由入台，是疫情前原有的規定，非新的要求，基於疫情原因他們可以體諒，但是都開放1.3萬境外生了，為什麼僅少數10人不能開放，而非要新設一個申請學籍跟純粹大專生來台的程序綁在一起呢？且滯留在大陸的10名孩童均未成年，需要父母照顧，相較於大專生，他們是要來台與父母長期生活的、是更急切的一群。

另一名小明媽媽表示，她與大陸前夫離婚，兒子由她監護，2019年12月在大陸與台灣丈夫辦理結婚，但隨後疫情爆發，今年2月才在台取得依親居留證，同時遞交兒子入台申請書，但因疫情關係，教育部暫不開放「轉學生」來台就讀，小孩至今無法入境，小孩距離條文規定的16歲無法入境只剩一年多。她稱，現在孩子託付大陸親屬代為照看，孩子現在缺乏安全感，「已經失去父愛了，不能再失去母愛」，若因為疫情導致孩子超齡無法入境，她只能選擇離婚回去照顧尚年幼的孩子，因為孩子不能沒有媽媽，但她和丈夫在台的家庭將破碎。

對此，邱垂正表示，陸籍配偶前成婚生子女返台，教育部去年以專案方式陸續放寬來臺就讀，但因疫情指揮中心今年7月調降國內疫情到二級警戒，考量防疫量能、醫療資源負擔，仍持續邊境嚴管。現陸籍子女來台就學問題、新婚陸配及其未成年子女及轉學生入境就學問題，陸委會已經向教育部反應，教育部已納入專案考量，會持續關注。