台灣日前出現越南的走私豬肉遭查獲，甚至已流入市場，農委會防檢局今(26)日表示，根據統計，警政署查獲之豬肉產品，已送樣檢驗共計76件，其中累計非洲豬瘟陽性件數6件，較昨日4件再增2件，陽性率約7％。

針對陽性豬肉陸續檢出，警政署截至今日共清查上下游通路5317處，並與各縣市查獲之豬肉產品，均採樣送至家畜衛生試驗所或非洲豬瘟初篩實驗室檢驗中，其中送樣檢驗共計76件，目前檢驗陽性件數6件，另關務署今天於邊境查獲自香港輸入含肉月餅3件，共2.43公斤。

防檢局表示，中央災害應變中心依「飼料管理法」第29條第2項所定，按違法行為次數，回溯5年期間，最高可裁罰300萬，若民眾發現違法使用廚餘，檢舉成案，將依「檢舉違反飼料管理法案件獎勵辦法」第5條規定，可依案件金額20％額度核發檢舉獎金。

農委會主委陳吉仲解釋，300萬的20％只有60萬，和昨天公佈的120萬有落差，是因為下周一(30)將公告「窩裡反條款」，將再增加20％，也就是檢舉獎金核發額度將為40％，且依裁罰日期出爐時給予檢舉獎金，最高為120萬。

此外，環保署截至今日中午已完成第二波全國廚餘養豬廠稽查行動，並移除各縣市放於公開位置的廚餘桶258桶，農委會也針對養豬場加強查核，至今日已完成3605場，其中1場違反廚餘使用規定，將依法裁處，另牧場健康訪視4382場均無異狀，顯示未受非洲豬瘟病毒入侵。