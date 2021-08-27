桃園27日上午1名年約50歲宋姓婦人前往平鎮區某國小施打AZ疫苗，施打後突然頭暈目眩四肢無力，經現場醫護人員通報送醫後，救護人員已將婦人送往聯新國際醫院治療，據了解，婦人目前尚無大礙，但仍持續在醫院觀察。
桃園市消防局表示，27日上午10點49分接獲報案稱，1名年約50歲的宋姓婦人前往平鎮區某國小施打AZ疫苗，卻突然發生頭暈且四肢無力的情形，經現場醫護人員評估已緊急送往聯新國際醫院治療，並持續觀察後續狀況中，該不適情形是否與接種疫苗有關，仍待後續進一步釐清。
桃園27日上午1名年約50歲宋姓婦人前往平鎮區某國小施打AZ疫苗，施打後突然頭暈目眩四肢無力，經現場醫護人員通報送醫後，救護人員已將婦人送往聯新國際醫院治療，據了解，婦人目前尚無大礙，但仍持續在醫院觀察。
桃園市消防局表示，27日上午10點49分接獲報案稱，1名年約50歲的宋姓婦人前往平鎮區某國小施打AZ疫苗，卻突然發生頭暈且四肢無力的情形，經現場醫護人員評估已緊急送往聯新國際醫院治療，並持續觀察後續狀況中，該不適情形是否與接種疫苗有關，仍待後續進一步釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。