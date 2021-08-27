新寶島康樂隊的新專輯《剪剪花》將於本月底發行。（新樂園製作提供）

陳昇年初戰勝口腔癌，復原狀況一切良好，由他與排灣族歌手阿Van組成的「新寶島康樂隊」成軍29年，全新第12張專輯《剪剪花》將於本月底發行。距上一張專輯已時隔5年，這次陳昇找來當兵時的軍樂隊同梯跨刀助陣，並與老搭檔客家一哥黃連煜聯手製作，專輯主打歌〈阿喜A車車〉靈感來自於陳昇軍樂隊弟兄阿喜哥的日常縮影，阿喜是一位在苗栗服務的清潔隊員，經由陳昇幽默的詞曲創作，將阿喜日常大小事，跟隨著那部工作用的金黃色大車，一一寫入歌中。

〈阿喜A車車〉MV拍攝始於今年天氣清爽的四月，地點選在苗栗的三灣鄉，影片中由新寶島團員帶領著一群軍樂隊的大叔團員，在山林間一座名為「出磺坑吊橋」的小而美的吊橋上，大跳花式排舞。管樂輕快的樂音搭配搖擺節奏，大叔們瞬間化身為青春少年兄，一同回味軍樂隊時期相濡以沫的同袍之情。此外，陳昇以逗趣辛辣的歌詞描繪著小市民眼中之人生百態，如「若有垃圾甲渣男」、「阮是一個拼命A歐吉桑為你消除人生的苦難」，彷彿可以隨著那輛金黃色的大車，載走吃軟飯的渣男，也載走失戀的痛苦，MV中還有不少陳昇吹著伸縮喇叭的鏡頭，聽眾得以一窺他在創作之外的獨特音樂歷程。

這張專輯的錄音、MV拍攝工作都在苗栗山區，期間陳昇看著大家賣力演奏，展現著青春的氣息，感性的他時常笑著笑著就流出了眼淚，追憶舊日音樂創作時光的酸甜苦辣。阿煜哥也特別提到，雖然跟昇哥認識多年，但這次跟錄音師與團員們長時間在大自然山林裡相處下，更深刻理解了昇哥多一些，也看到昇哥極為可愛的一面。

新寶島三位大叔近日投入許多創作與活動，陳昇預計今年10月發行繪本作品並舉辦畫展，個人國語專輯也在進行中，最愛的游泳運動也隨著疫情逐漸解封，已經可以每天在泳池「限時1.5小時」好好放鬆身心。客家一哥的阿煜哥則是投入個人客家新專輯的製作，預計今年年底前問世。此外，目前預計10月1日在台北Legacy舉辦的新寶島發片演唱會，售票時間仍未確定，近日內即將公布。