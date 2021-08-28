繼羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、射擊「證件妹」吳佳穎、網球「一哥」盧彥勳後，樂天桃猿28日宣布，將邀請台灣「划船甜姐兒」黃義婷擔任31日開球嘉賓。

黃義婷是台灣女子划船運動員，是我國近年來女子單人雙槳好手，曾參加2016年里約奧運，在2018年雅加達亞運會獲得銀牌佳績，在2020東京奧運於女子單人雙槳賽事，划出個人生涯奧運最佳表現。

高中才開始接觸划船，原先練四人單槳的黃義婷，在2010年出了場車禍，這場車禍是危機也是轉機，在車禍後黃義婷先前一起划四人單槳的隊友由於生涯規劃決定轉換跑道，黃義婷在跟教練的討論下，決定改練單人雙槳。亞運的銀牌，是黃義婷第一面大型國際賽事的獎牌，同時也是台灣第一位在亞運單人雙槳拿下獎牌的女子選手。

「要做就要做到最好的不服輸精神」，認真看待每一次比賽，把每場比賽都當成最後一場賽事，是黃義婷的座右銘，她將在8月31日蒞臨「全猿主場」擔任賽事開球貴賓。