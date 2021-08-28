微解封出遊夯，基隆市政府推出的《魅力基隆》夏季號，特別企畫「基隆亞馬遜，七堵瑪陵小農祕境」。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

微解封出遊夯，基隆市政府推出的《魅力基隆》夏季號，特別企畫「基隆亞馬遜，七堵瑪陵小農祕境」，以及基隆活力式早餐「乾麵」。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

微解封出遊夯，基隆市政府推出的《魅力基隆》夏季號，特別企畫「基隆亞馬遜，七堵瑪陵小農祕境」，以及基隆活力式早餐「餛飩湯」。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

疫情趨緩，基隆連續17天＋0，微解封出遊夯，基隆市政府推出的《魅力基隆》夏季號，特別企畫「基隆亞馬遜，七堵瑪陵小農祕境」，提供主題農場導覽，以及基隆活力式早餐，讓微解封後旅遊，有更多另類選項。另基隆夾處於雙北疫情重災區中，齊心抗疫，雙罩一套成全國防疫指引，市府團隊抗疫全紀錄一起守護台灣頭。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，《魅力基隆》夏季號本期封面故事，探索基隆亞馬遜，被譽為北台灣祕密花園的基隆七堵祕境瑪陵，除天然河道外，還有亞馬遜河般的美景，介紹具特色的主題農場：賞鹿、採果、喝蜜、摘筍、挖山薯，品嘗在地食材美食料理、體驗手作課程樂趣，將隱身城市邊緣的「瑪陵」神祕面紗完整揭開，微解封小旅行等著大家前往探索，還附拉頁式「農遊地圖」能按圖索驥。

曾姿雯說，每座城市都蘊藏著獨特且豐富的飲食文化，港都的基隆也是，若說台南人的早餐是牛肉湯配虱目魚粥，那麼基隆人肯定就是乾麵與餛飩湯，堅持「吃飽不吃巧」的姿態，「探‧基隆」帶大家走進街區巷弄，吃一碗「乾麵尬餛飩湯」，開啟充滿活力的一天。

曾姿雯指出，本期特別企畫「防疫專題」，位在台灣頭的基隆，站在防疫最前線，歷經長達數個月的抗疫，在市長林右昌帶領下，市府團隊總動員，觀銷處24小時防疫、奮戰不停歇；衛生局堅持到底的疫調精神；民政處提升社區防疫能量；產業發展處以雙罩一套堅守傳統市場；社會處主動關懷與整備；環保局消毒之事不馬虎；到警消單位不間斷的接受挑戰，帶外界探看分秒必爭的防疫決策面貌。

觀銷處強調，《魅力基隆》夏季號雙封面設計，以手繪方式表達基隆山海的特色，山版呈現「基隆亞馬遜」七堵瑪陵的朝氣、海版展現了海上揚帆的基隆活力；雙封面設計讓讀者隨機取得，增加蒐藏趣味。為使《魅力基隆》的第一手資訊能夠無限傳遞與分享給更多民眾，市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書，方便讀者可以在線上輕鬆閱讀，電子書連結http：／／itraffic.klcg.gov.tw／EBooks／2015klcgamore／2021ebook2／mobile／index.html＃p=1。