1名警察崩潰陳述，他所任職的派出所每天都會有民眾前來借錢，半年內他已借出3千元，只有1人還了50元，其餘皆無消無息，他說「警察也是人，我們上班也是為了養家活口」，若拒絕借錢還會遭檢舉態度不佳，長官就會要求寫報告並加派任務；貼文曝光後，釣出1堆警察分享看法，大多支持原PO堅拒借錢。

該名警察Dcard上發文表示，他在1間鬧區的分局派出所工作，每天都會有人到派出所借錢，理由多半是沒錢吃飯、東西買太多沒錢搭公車回家、計程車費付不出來、手機費付不出來，甚至有外國人要回國稱沒錢買機票，他任職半年來已陸續借出3千元，期間竟只有1人還錢，而且對方只還了50元。

1名警察崩潰陳述，他所任職的派出所每天都會有民眾前來借錢，半年內他已借出3千元，只有1人還了50元，其餘皆無消無息。（翻攝自Dcard）

該警察說「警察也是人，我們上班也是為了養家活口，我們不是民眾的爸媽」，他曾經拒絕過2次民眾借錢，之後竟被對方檢舉態度不佳，他因此要寫報告、被加派任務；他事後補充說沒聽過警局設有急難救助金，更不可能報帳，無奈說「帶民眾去醫院強制採尿都要我們自己花錢了，借錢給民眾更不可能報帳」。

貼文一出後，許多警察專科學校的校友紛紛留言，「有什麼好借的，愛心要用對地方，當警察社福機構？」「這些人八成當初是抱著跟警察借錢不用還的想法才去借的」、「鯛邏輯：你們警察領的是我的納稅錢欸，我為啥不能跟你們借錢？」「上次一個酒醉沒錢回家跑來派出所借錢，借不到在那亂，三個小時後他就在偵查隊拘留室睡覺了」、「敢來借錢的都轟出去，最多給一瓶礦泉水，然後趕去社會局」。