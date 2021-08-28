BNT疫苗即將開打，中央流行疫情指揮中心今（28日）開放民眾登記意願，下午兩點公費疫苗接種平台一開放，3小時內就湧進197萬人想打BNT。林口長庚兒童急診科醫師吳昌騰曬出科學證據，以色列所做的一項破百萬人大型研究證實，接種BNT疫苗相當安全。

那麼，「BNT疫苗安全嗎？」吳昌騰於臉書分享25日刊登在《NEJM》新英格蘭醫學期刊上，由以色列研究所與哈佛大學研究員合作的大型研究，主題在探討BNT對COVID-19的安全性。

以色列所做的一項破百萬人大型研究證實，接種BNT疫苗相當安全。圖為接種站畫面。（圖／本報系資料照）

吳昌騰說明，該研究在以色列進行，研究時間從2020年12月20日（以色列啟動全國疫苗接種）到2021年5月24日。研究對象為16歲以上，接種及未接種各88萬4828位的個體，觀察他們不斷變化的疫苗接種狀態，同時也比較了兩組在接種BNT疫苗後三週內發生的25種潛在不良事件發生率。

吳昌騰指出，研究結果發現，在25種不良事件中，有4種不良事件與疫苗有很強的關聯。分別為：「心肌炎（風險比率3.24）」，心肌炎被發現與疫苗有關，但很少見，發生事件率為2.7次／每10萬人，對象集中在20-34歲的男性中；「淋巴結腫脹（風險比率2.43）」，一種輕微的副作用，事件發生率為78.4次／每10萬人；「闌尾炎（風險比率1.40）」，事件發生率為5次／每10萬人；「帶狀皰疹感染（風險比率1.43）」，事件發生率為15.8次／每10萬人。

吳昌騰指出，結論就是，「BNT mRNA疫苗是安全的」，BNT疫苗與大多數不良事件的風險升高無關，但該疫苗與心肌炎風險過高有關（約每10萬人中有1-5次事件）。他最後強調，面對新冠病毒，不管變異病毒還是突破性感染，「完整的疫苗接種」加上「做好個人防護」仍然是目前最重要的工作。