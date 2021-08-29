開學在即，台南市各級學校為了防疫工作忙翻天，台南市環保局支援校園清潔消毒，29日宣布完成368所學校內、外環境消毒作業，師生能夠安心上課。

台灣新冠肺炎疫情已讓已各級學校3個多月沒有實體上課，7月27日降為2級警戒，校園已開放民眾運動休憩，人流帶來一定的感染風險。

全台9月實體開學，台南市環保局為了讓大家放心重返校園，啟動全市校園清消作業。7天內出動上千人次，75台背負式噴霧機與36輛噴霧消毒車，完成全市368所學校清消。

環保局蔡姓隊員表示，暑假期間很多民眾都會到校園運動，執行校園清消時，除了空間消毒外，連民眾可能接觸的運動器材、一樓廁所及洗手檯等都會徹底消毒一遍，盼有助於安然度過疫情。

暑假尾聲，各校行政人員都在準備開學前的防疫工作，台南市環保局說明防疫消毒方式，民眾可以使用漂白水與清水1：50的比例稀釋，擦拭常觸摸的開關及桌椅等處。

台南市環保局另外提醒，目前是登革熱好發時節，今年入夏以來雨水豐沛，民眾務必在大雨後巡視居家及周遭環境，清除室內外積水容器，避免孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），造成登革熱疫情。