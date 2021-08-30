開學將至，桃園市長鄭文燦30日到桃園區青溪國小視察開學防疫措施，談及BNT疫苗的學校接種規畫，鄭表示，只要是學生一律由學校登記造冊，採到校接種。

針對BNT疫苗下個月可能將抵台，桃園市學校是否有做好接種規畫？鄭文燦回應，正在進行BNT疫苗意願登記，現有很多民眾登記，12歲以上至17歲是國高中學生的年紀，原則上採到校接種，取得家長及學生本人的同意，填寫完接種疫苗的同意書後才能接種，等第7期疫苗接種完畢後，會照中央指示進行BNT疫苗接種。

另有不少家長疑問，BNT疫苗規定18歲的人需要用1922做線上登記，會造成學生及家長的困擾，鄭文燦說，只要是學校學生，就算年紀有達18歲，一律由學校造冊登記，這樣比較方便。

鄭文燦表示，感謝40所學校參與學校接種站的工作，已請教育局敘獎、備好獎勵禮券，學校接種站將於9月1日正式退場，回歸教學環境，將由58個社區接種站接手，協助全民接種疫苗。