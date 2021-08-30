〈刻在我心底的名字〉陷抄襲疑雲。（翻攝謝佳旺臉書）

盧廣仲演唱的〈刻在我心底的名字〉去年奪下金馬獎最佳原創歌曲，本屆金曲獎再奪下年度歌曲大獎，未料近日接連爆出抄襲，遭指與西洋老歌〈Reality〉的副歌相似、與大陸鋼琴家的作品〈自由が丘〉旋律雷同，引發各界爭論不休；〈刻在〉作曲人之一的大馬創作人謝佳旺今凌晨在臉書發文，表示「抄襲這2個字實在像把利刃直接刺進我的心臟」，強調〈刻在〉是原創、絕非抄襲，「這首歌帶給我們3位創作人好多的甜酸苦辣，但這是一首很溫柔的歌，請大家溫柔地對待它好嗎？這是我們3位以父母親的姿態來請求大家」。

〈刻在〉是由馬來西亞的許媛婷、謝佳旺、陳文華共同作詞作曲，謝佳旺今在臉書發文訴說心情：「本來覺得沒什麼好澄清的，但抄襲這2個字實在像把利刃直接刺進我的心臟。把我過往所有的努力統統都推翻了，甚至害怕會造成以後寫歌時的陰影。」他表示吳宗憲去年受訪時提及〈Reality〉這首老歌，他才去找來聽，「『曾頑固跟世界對峙』這句旋律相似，整首歌的表達氛圍完全不同，但這還被說成抄襲我真的很難過」。

至於另1首鋼琴曲〈自由が丘〉，他表示自己昨晚第1次聽到，幾乎一模一樣的前奏連他自己都嚇到，「（我）自己真的突然嚇到了，前2句旋律的落點都那麼準」，他解釋〈刻在〉的demo早在2019年3月底就完成了，〈自由が丘〉雖然2019年3月11日於大陸音樂平臺發表，但他自己平常聽音樂的平臺是Apple music，「沒有subscribe其他的串流平台，也不會突然間去到內地的哪個平台找純音樂來聽。所以可以確定的是，我不可能會偶然地在哪裡聽到這首歌而留在耳朵裡」，直言想見一見這位大陸鋼琴家，「感覺我們如此心靈相通應該會成為好朋友」。