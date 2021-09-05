36歲香港女星傅穎（Theresa）常透過社群與粉絲互動，近日她上傳「女藝人的悲哀？」為題的影片，談論自己在演藝圈多年的心得，還有對潛規則的看法，直言有朋友認為她「如果什麼都不願意去做的話，那就別想自己會火了」，但她卻認為寧願不紅，也要過得坦蕩。

傅穎坦言進演藝圈多年，仍無法接受「潛規則」，近日她和朋友談到「上位」一事，友人認為只要能夠上位，無論做什麼都可以，但她卻無法接受一口回絕，「這件事情對我來說是OK的話，我應該在很年輕的時候、很小的時候就OK了，也不用到現在快要37歲的時候才OK吧」。

而友人也直言「妳如果什麼都不願意去做的話，那就別想自己會火了」，更表示在這個物質、攀附的時代，沒有隨波逐流，就是不入流，「我明顯在她們眼中也是這種沒有很入流的一個藝人。」

傅穎拒絕接受潛規則。(圖／翻攝自傅穎小紅書)

但傅穎跟朋友說「其實我已經沒想自己會紅了」，她只想做自己想做的事情，不想做會後悔、違背自己良心的事情，「我可能只能做一個平平凡凡的人，當然也希望讓更多人留意到我的作品，但我還是會選擇做一個正直的人，希望做的每一件事情都可以坦然、坦蕩。」

雖然傅穎自嘲不紅，但從模特兒出身的她，以組合Cookies成員出道走紅，當時橫掃各大頒獎典禮的新人獎，單飛後以拍攝電影及廣告為主，熱愛寫作的她，還推出個人作品，近幾年在大陸發展得相當不錯，返回香港就買下價值超過1200萬港幣（約新台幣4265萬）的海景豪宅，多才多藝的她，看來不需靠潛規則，演藝事業依舊順遂。