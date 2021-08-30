日本日前發現莫德納COVID-19疫苗內有異物，暫緩施打同期製造的3個批號約163萬劑疫苗；其後沖繩縣發現不同批號的莫德納疫苗有異物，群馬縣在昨天又發現另一批號也有異物。

日本放送協會（NHK）報導，群馬縣內的大規模COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種會場「東毛疫苗接種中心」，昨天上午10時30分左右發現預定將使用的莫德納（Moderna）疫苗瓶內有混入異物，是一個約不到0.5毫米的近黑色物體。

這瓶發現異物的莫德納疫苗批號，與之前因混入異物公布暫緩施打的3個批號、以及在沖繩縣發現異物的第4個批號，都不相同。

東毛疫苗接種中心從本月27日到29日，已為4575人接種同一批號的莫德納疫苗。

此外，在沖繩縣發現的異常疫苗方面，厚生勞動省昨天表示，沖繩縣28日在一瓶莫德納疫苗瓶內及3支針筒內發現黑色異物，經日本國內代理商武田藥品工業調查，這些異物都有可能是疫苗瓶上橡膠瓶蓋的碎片，應是針頭戳進瓶內吸取疫苗時，戳掉橡膠瓶蓋的一部分而混入疫苗中。

另有很低的機率可能是在疫苗製造過程中混入橡膠瓶蓋等碎片，雖然因COVID-19使用肌肉注射，這些異物不會卡在血管中，厚勞省仍呼籲接種疫苗前務必目視確認是否有異物。

而沖繩縣在另一支針筒內發現的粉紅色半透明異物，因為體積較大無法通過針頭，有可能是跟疫苗本身無關的物質。

厚勞省說，沖繩這批批號的疫苗本身沒有問題，不需要暫停施打。

厚勞省在26日宣布，本月中旬起，有8個疫苗接種會場陸續發現部分未開封的莫德納疫苗中混有肉眼可見的金屬粒子，決定全面暫緩使用同工廠同時期所生產的3個批號、共約163萬劑莫德納疫苗。

這些疫苗是在西班牙工廠所生產，7月下旬後運送到日本，批號包括3004667及同時期製造的3004734及3004956。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1100830