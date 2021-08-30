盧廣仲演唱的〈刻在我心底的名字〉去年奪下金馬獎最佳原創歌曲，本屆金曲獎再奪下年度歌曲大獎，未料近日接連爆出抄襲，遭指與西洋老歌〈Reality〉的副歌相似、與大陸鋼琴家的作品〈自由が丘〉旋律雷同，引發各界爭論不休；大馬歌手黃明志則用「整形」形容這次的風波，以個人觀點表示「我覺得沒有抄襲」。

黃明志表示，身為創作人，有時候聽的歌曲太多，會不自覺被影響到。不過，「但當我們寫歌發現旋律很像的時候，肯定也不會把它寫出來，不然還要面對法律和輿論等問題，也太麻煩了」。黃明志認為這幾首歌確實有相像之處，但他覺得沒有抄襲，至於是否該得獎，「這就要看該屆評審團的想法和判斷標準了」。

黃明志認為吳宗憲並非是在批評歌曲有沒有抄襲，而是批評「為什麼讓它得獎」。他以「整形」舉例，「我不反對整形，也不討厭整形，甚至覺得有些整形的女生很漂亮。」但是如果去參加環球小姐，還拿到了冠軍，那就免不了會有人出來說話了。