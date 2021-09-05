女星何如芸近年重返螢光幕，她接連拍戲、上綜藝節目，而親民的何如芸也積極經營社群媒體，向網友分享她的生活大小事，何如芸稍早就在網上發文透露，朋友的15歲女兒誇獎她：「阿姨！妳的手臂怎麼那麼細呀！」何如芸看著少女的笑臉，反感嘆：「手臂再細，也比不上青春無敵的面孔呀！」

52歲何如芸擁有凍齡顏值和前凸後翹的好身材，不科學狀態讓她成為演藝圈著名的美魔女代表，而何如芸稍早則在臉書發文透露：「朋友15歲的大女兒一看到我，問我：『阿姨！妳的手臂怎麼那麼細呀！』」這時何如芸看著對方美少女般的笑臉，心裡想著：「手臂再細也比不上青春無敵的面孔呀！」

何如芸身為一對兒子的媽，她也感性寫下：「看著孩子們的青春，用我們的歲月換來，是成就，也是驕傲，你的青春，也是我人生的價值體現」，何如芸曬出少女視角美照，並反問：「#不知道Brian拍的兒子視角會是什麼」，不過何如芸下秒則笑稱：「應該是虎姑婆的樣子我猜」。

何如芸的一對兒子Brain和Bruce，雖然在新加坡讀書，不過母子三人仍會透過電話、視訊維繫感情，何如芸日前還透過電話，高EQ擺平兒子吵架，母子好感情羨煞眾人，何如芸大吐媽媽經說，孩子在生病、吵架的時候會想到媽媽，同時，何如芸也表示：「距離產生美感，我已經不覺得我是媽媽」，反而像是一個年長的好朋友。