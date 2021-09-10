詹姓男子在交友軟體上認識陳姓少女，2人進而交往，今年4月陳女因與母親吵架，翹課跟詹男去宜蘭過夜2天，陳母得知此事，氣得控告詹男妨和誘罪。台北地檢署認為，陳女應是出於自己的意思跟著詹男，詹男並無任何誘惑行為，遂依罪嫌不足處分不起訴。

警方移送指出，詹男透過交友軟體認識陳姓少女，明知陳女未成年，利用其心智未成熟，且與家庭相處不睦的機會，於今年4月9日晚上約陳女到台北五分埔購物後，帶到宜蘭的旅店住宿，隔天又帶到礁溪溫泉旅館投宿。

陳母接到學校通知，得知陳女沒有到學校上課，認為陳女遭詹男和誘，趕緊報警處理，警方循線找到詹男及陳女，但詹男否認犯行，強調是陳女自己想跟他去宜蘭的。

詹男供稱，他們一起去五分埔購物後，他跟陳女說要去宜蘭掃墓，陳女稱不想回家，也想一起去，於是他就帶著陳女一起坐車去宜蘭住一晚，隔天就去羅東掃墓，掃完墓再去礁溪住，半夜警察就找上門。

陳女則說，她與詹男是男女朋友，4月8日因與母親吵架，母親強追她，要她把手機交出來，所以隔天就不想上課，打電話約詹男碰面，並一起去宜蘭住宿逛街，都是她自願的，詹男也有說最多陪她逃避2天，要她11日晚上一定要回家，但凌晨就被警方找到了。

檢察官認為，根據2人的說詞，足認陳女是出於自己的意思發動，私行出外與被告至宜蘭掃墓、逛街及住宿，詹男並無任何誘惑陳女脫離家庭的行為，因此依罪嫌不足，處分詹男不起訴。