「走，喝一杯咖啡！」」對都會生活的現代人來說，這句話已是貼近又熟悉的社交問候語，不論18歲還是80歲，隨手一杯咖啡成為現代人時髦的生活面貌。

●迷思1、義式濃縮咖啡（Espresso）的咖啡因比較高？

義式濃縮咖啡的風味醇厚，因此容易讓人誤以為它的咖啡因含量很高，但事實上未必如此。

一般來說，淺烘焙的咖啡豆，及長時間萃取的咖啡，都會使咖啡因的含量比較高。因此，利用「濾滴方法」煮咖啡，萃取時間比較長，咖啡因反而比用高壓短時間萃取的義式咖啡來得高。

若拿星巴克咖啡所列出各種咖啡飲料的咖啡因標示來看，加了一份義式濃縮咖啡的卡布奇諾，約有75毫克咖啡因，而同樣中杯的美式咖啡則有150毫克咖啡因，相當於義式咖啡的1倍，至於咖啡因含量最高的則是以濾滴方法煮成的每日精選咖啡，一中杯就有大約240毫克咖啡因。

●迷思2、喝咖啡會心悸的人，就完全不能碰咖啡

先確定是不是本身有心律不整、心血管疾病、胃腸道疾病等問題，須接受醫生指示再看能不能喝咖啡。

如果身體健康的人喝了咖啡卻心悸，可能是喝到咖啡因含量太高的劣質咖啡豆煮成的咖啡，建議換咖啡豆再試試看，或不要喝濾滴方法煮成的咖啡。

●迷思3、喝黑咖啡比較傷胃？

雖然咖啡達人大多認為喝黑咖啡最能品嚐咖啡的美，因此不建議加糖或加奶來掩蓋咖啡原有的風味，不過有些人卻認為喝黑咖啡容易傷胃。

國泰綜合醫院消化內科主任洪志聖澄清說，有人喝了咖啡覺得胃腸不舒服，主要是受咖啡因影響，像是咖啡因刺激了食道下端的擴約肌，使它比較鬆弛，進而引起「胃食道逆流」，或者咖啡因引起大量胃酸分泌，造成不適。

「罪魁禍首是咖啡因，所以和有沒有加牛奶無關，而有些人喝了牛奶反而不適症狀更嚴重，」洪志聖說。

因此，患消化道疾病的人，例如胃潰瘍、十二指腸潰瘍，或是每次喝咖啡就大量冒出胃酸的人，還是避開咖啡吧！

迷思4、喝咖啡會導致骨質疏鬆？

咖啡因一直被認為是引起骨質疏鬆症的危險因子之一。曾有報告指出，咖啡因會增加尿液中鈣質排出。不過從流行病學資料來看，發現20～50歲的年輕女性適量攝取咖啡因（大約每天攝取咖啡因400毫克以內）和骨質流失及骨折並無相關。但是比較年長（50歲以上）、停經後的女性則需要更小心飲用咖啡，半數以上研究顯示，咖啡因攝取量和50歲以上女性的骨質密度有關係。

女性一天喝多少杯咖啡才容易造成骨質疏鬆症？由比較近期的一個3170人參與，平均年齡50～84歲女性的研究指出，如果每天飲用超過兩單位的咖啡因飲料（一單位等於1杯咖啡或2杯茶），臀部骨折的危險性增加69％。因此建議50歲以上女性最好減少咖啡因攝取，若真想喝咖啡，一天不宜超過2杯。