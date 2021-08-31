BNT疫苗即將抵台，不少朝野立委同聲呼籲，將大學生納入優先接種名單。指揮中心指揮官陳時中昨日（29）反問：「但是沒有讀大學怎麼辦？」此言一出引起許多批評。民眾黨公關長吳怡萱質疑，12～17歲者可造冊優先施打BNT，20歲以上者可登記預約高端疫苗，但18～19歲者被「海放」，難道年輕人被認為擁有健康強壯的身體，就必須「忍耐等待再忍耐」？

針對各界呼籲優先為大學生優先施打BNT，陳時中29日在指揮中心例行記者會上反問：「但是沒有讀大學怎麼辦？」陳進一步指出，那些沒繼續升學就進入社會工作的人，也是台灣生產力重要的一環，「難道他們就沒有機會了嗎？」

吳怡萱29日在臉書發文表示，大家都說年輕人身體好，抵抗力、免疫力強，所以打疫苗這件事，「先等等吧！」結果等了一輪又一輪，每次疫苗進貨都告訴自己：「沒關係，再等等吧。」從6月等到9月，從第一類等到第十類，當身旁親戚、家人都打完一劑，終於盼到有機會開放年輕人施打時，卻發現12～17歲可打BNT、20歲以上可選高端，而18～19歲者卻被「海放」。

吳怡萱痛批，陳時中30日說，18～19歲的青年可以選擇AZ、莫德納，只是還沒排到，故言下之意就是要年輕人「繼續等」。吳直言，這一切都是因為疫苗不夠所導致，難道年輕人擁有健康強壯的身體，就必須忍耐等待再忍耐？