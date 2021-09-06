44歲男星郭品超2004年因演出《鬥魚》爆紅，近年來他把事業重心移往大陸，出演《三生三世枕上書》等作品，今(6日)他突在微博宣布喜訊，認愛小19歲大陸女星馬澤涵，甜蜜告白閃瞎一票粉絲。

郭品超今在微博寫下「言不盡意，意切情真的用心對你說『I Love You Forever.』，並曬出兩人合照，只見他捧著蛋糕，和身旁穿著低胸細肩帶上衣的馬澤涵甜蜜互動，馬澤涵也在微博發文「意不盡情，情不自禁的用心對你說『I Love You Forever』」，並PO出幸福對視合影，閃瞎眾人。

兩人都選在13點14分發文。(圖／翻攝自微博)

而他們也特地選在13點14分發文，一生一世的告白粉紅泡泡滿滿，網友也紛紛留言道賀，「恭喜超哥」、「終於官宣了」、「要一直幸福喔」。郭品超和馬澤涵曾在《三十三世枕上書》合作，2018年被拍到手牽手夜遊，不過雙方否認戀情。

隔年又被直擊一同入住飯店，還常被發現在街上牽手逛街，但兩人始終沒承認戀情，今選在馬澤涵25歲生日官宣戀愛，格外具有意義。郭品超過去緋聞對象年紀都比他小，曾和安以軒、薛凱琪、Popu Lady寶兒、陳敬宣等女星傳過緋聞，不過都沒證實。

馬澤涵為科班出身，13歲就演出電視劇《家有公婆》進入演藝圈，後來考進中央戲劇學院，她是郭品超好友黃子韜旗下的藝人，代表作有《九州•海上牧雲記》、《熱血同行》、《俠探簡不知》等。