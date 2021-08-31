潮境海灣保護區珊瑚白化加劇。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

桶形海棉生物遭遊客五花大綁。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情趨緩，國立海洋科技博物館取消抽水站出入人數限制，潮境海灣出現大量水域活動，導致保護區珊瑚開始出現損害狀況，海科館表示，希望在傷害還沒有擴大時，呼籲遊客一定要愛惜海洋資源，讓海洋生物可以生生不息。

海科館表示，疫情嚴峻時，曾配央防疫政策採取禁止水域活動措施，近日陸續解封，8月28日、29日根據市府AI燈桿統計，每天都有近600人次進入潮境海灣，從事水域活動，是前個月限制60人次的10倍。

海科館指出，疫情時，人員下海研究與調查潮境海灣內的珊瑚，因無人為干擾與影響，多數已自我修復、完好無缺，但經上周假期後，潛水志工下水定期巡檢時發現，原本完整的珊瑚花園，已開始出現新的珊瑚斷枝。

海科館緊急呼籲，有健康的珊瑚，才會有豐富的魚群在此生活，請大家下水後要注意在水下的一舉一動，先讓自己熟練「中性浮力」的操作，確保可以控制在水下的行動，也請輕手輕腳、小心溫柔的欣賞水下美麗世界，不要讓無心之舉破壞珊瑚。此外，也發現保育區內有任意下錨、綑綁的行為，將造成海洋生物桶形海綿受傷，提醒民眾切勿採行。

海科館長陳素芬指出，望海巷潮境海灣資源保護區的目的在保育海域生物、維護生態環境，除了禁止任何採補行為外，只要不干擾海洋生物、也不破壞生態環境，仍可以從事海域休閒活動，在國際倡導的里海概念，人類的利用是可以與環境共榮共生，創造另一番豐富的地景，但希望民眾能善待海洋資源。