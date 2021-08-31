新竹縣湖口鄉31日下午發生一起工安意外，位在新竹工業區內的某精密材料工廠，1名年約40歲的外籍男性移工，疑似在操作機器時，雙腳原因不明遭機台壓住受困，新竹縣消防局獲報到場，將該名移工救出送醫，不過右腳腳掌已明顯斷肢。
這起事故發生在下午5點許，新竹縣消防局到場後，發現年約40歲的移工雙腳受困在機台，當場與廠商使用乙炔氧搭配堆高機及油壓，破壞現場設備，才將受困的男性移工救出，不過該男右腳腳掌斷肢、左腳變形，立即送醫搶救。
至於事故原因，已經通報新竹政府勞工處等單位調查、釐清。
新竹縣湖口鄉31日下午發生一起工安意外，位在新竹工業區內的某精密材料工廠，1名年約40歲的外籍男性移工，疑似在操作機器時，雙腳原因不明遭機台壓住受困，新竹縣消防局獲報到場，將該名移工救出送醫，不過右腳腳掌已明顯斷肢。
這起事故發生在下午5點許，新竹縣消防局到場後，發現年約40歲的移工雙腳受困在機台，當場與廠商使用乙炔氧搭配堆高機及油壓，破壞現場設備，才將受困的男性移工救出，不過該男右腳腳掌斷肢、左腳變形，立即送醫搶救。
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